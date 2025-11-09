Críticas al PSOE por corrupción y respaldo a Moreno en el Congreso del PP andaluz

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El secretario general del PP, Miguel Tellado, se mostró convencido de que caerá “todo el peso de la ley” sobre el “clan de las chistorras” del PSOE, incluyendo “el número uno”, haciendo alusión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Así lo dijo en el XXVI Congreso del PP de Andalucía –que arrancó el viernes y acaba hoy– en el que Juanma Moreno fue reelegido como candidato a las próximas elecciones andaluzas con más del 99% de los votos. A causa de la ausencia por indisposición de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, Tellado acaparó el protagonismo de la jornada y arropó al actual presidente de la Junta para los comicios de 2026. “Andalucía quiere más Moreno y menos Montero”, en referencia a la candidata socialista, María Jesús Montero, que “es la viva imagen de la corrupción política”. El dirigente popular también cargó contra el Gobierno porque “su fiscal general” está “acusado de delinquir” cuando debería “perseguir el delito”. Por su parte, Juanma Moreno mantuvo un perfil más moderado y pidió “redoblar los esfuerzos” para mantener la mayoría absoluta y señaló “la vivienda y los salarios” como los grandes problemas de los jóvenes. Sobre el reemplazo de Carlos Mazón, Moreno afirmó que los valencianos quieren que se deje al lado el “politiqueo”.