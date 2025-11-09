El PSOE exige el adelanto electoral en València

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, exigió ayer desde Córdoba la convocatoria inmediata de elecciones en la Comunidad Valenciana para que los ciudadanos “tomen la palabra” tras la dimisión “tarde y mal” de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat.

Montero afirmó que la renuncia de Mazón llega “después de un sufrimiento innecesario” para los valencianos, a los que, a su juicio, se les “ha privado de explicaciones” sobre la gestión de la dana.

En el mismo sentido, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, acusó a Mazón de haber “vuelto a engañar a los valencianos” con una dimisión fake que debería incluir la de todo el PPCV porque “todos son corresponsables” de la gestión de la dana.

Además, la dirigente socialista criticó las negociaciones “opacas y discretas” de PP y Vox por elegir nuevo presidente valenciano.

“Exigimos luz y taquígrafos, y queremos saber qué derechos de los valencianos se golpearán una vez más”, reclamó Morant.

Los plazos para elegir nuevo presidente ya han empezado a correr, una vez que Mazón formalizó su cese ante el parlamento autonómico. Ahora hay 12 días para presentar un nuevo candidato y después una semana como máximo para celebrar una investidura, que tiene que contar con los votos favorables de PP y Vox.

De los posibles aspirantes sobresale el nombre de Juanfran Pérez Llorca, diputado y actual portavoz del PP en Las Cortes valencianas, que mantiene una buena relación con Vox.

Incluso sus rivales políticos conceden que tiene capacidad suficiente para asumir el cargo aunque él todavía no se ha pronunciado.