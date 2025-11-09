Herido de gravedad un agente en una operación antidroga

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Un agente de la Policía Nacional resultó ayer herido de gravedad tras un tiroteo de madrugada en la localidad sevillana de Isla Mayor durante un dispositivo contra el narcotráfico. Varios hombres se atrincheraron armados en una “guardería de droga” y abrieron fuego contra la Policía, resultando un agente en situación “grave, pero estable” después de ser operado de urgencia. Las autoridades mantienen un dispositivo para detener a los autores.