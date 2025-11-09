León XIV cumple seis meses como papa marcados por su discreción

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Discreción, moderación y diplomacia marcan por el momento el legado de Robert Prevost, que ayer cumplió seis meses al frente de la Iglesia Católica al sustituir al papa Francisco, fallecido en abril. Prevost, que escogió el nombre de León XIV, recibió un gran apoyo en el cónclave de principios de mayo de este año. El actual papa –el 267º de la historia– necesitaba 87 de los 133 votos emitidos por los cardenales, y según varios medios, obtuvo más de cien. Nacido en Estados Unidos, Prevost –de 70 años– pasó gran parte de su vida como misionero en Perú, de donde obtuvo la nacionalidad.

En un escenario de conflictos armados y escaladas armamentísticas, León XIV ha mantenido un perfil conciliador y dialogante. En estos seis meses ha recibido a mandatarios como la italiana Giorgia Meloni, el ucraniano Volodímir Zelenski o el argentino Javier Milei, y ha apostado por la paz en Gaza o Ucrania, con una llamada a una jornada de ayuno en agosto.

Prevost representa un modelo continuista al de Francisco, con especial atención a los pobres, la situación de los migrantes o el cambio climático. Además, defiende el proyecto de sinodalidad iniciado por el argentino para que la Iglesia sea más inclusiva y participativa. Sin embargo, todavía no ha llevado a cabo grandes cambios en la curia romana y algunas voces le han criticado por pasar desapercibido. Sus más estrechos colaboradores le tildan de “reservado pero firme” y aseguran que prefiere la acción discreta a las polémicas.