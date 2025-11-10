Moreno es reelegido presidente del PP de Andalucía con el 99,9% de los votos

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, fue reelegido ayer como líder del PP andaluz, por cuarta vez, con un 99,95% de los votos de los compromisarios que participan en el congreso de la formación. Con la vista puesta en las próximas elecciones autonómicas, Moreno buscará mantener la mayoría absoluta que consiguió en los últimos comicios de 2022.

Sólo tres votos no contabilizaron ayer para el presidente andaluz, dos de ellos nulos y uno de una persona que se ha votado a sí misma. Moreno dijo se va a “dejar la piel” para tener la “mayoría de la estabilidad” y vaticinó que van a ganar las elecciones “bien”.

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, llamó a los suyos a trabajar “con la lección aprendida”, ya que estuvieron a punto de gobernar y se quedaron “a las puertas”, y les pidió huir de “carambolas” y votar al PP. “Por experiencia, el mayor desahogo es ganar y gobernar”, dijo en el congreso.

Moreno afronta esta nueva etapa sin grandes cambios en la cúpula del partido, ya que mantiene a Antonio Repullo como secretario general, pero recupera la figura del coordinador general, que será para el gaditano Ignacio Romaní, quien también será responsable de Organización.