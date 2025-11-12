SEGRE

Israel aprueba el proyecto de ley de pena de muerte a “terroristas”

Israel demolió ayer un túnel usado por los islamistas de Hamás. - EFE

El Parlamento de Israel ha aprobado en primera lectura un proyecto de ley que introduce la pena de muerte para aquellas personas condenadas por “terrorismo” y que se aplicará únicamente a los palestinos sentenciados por el asesinato de israelíes. El proyecto de ley será remitido ahora a una comisión para su preparación para las lecturas finale para su aprobación. Hamás denunció que esta ley supone “un intento de legitimar el asesinato masivo de palestinos bajo ocupación”.

