Israel aprueba el proyecto de ley de pena de muerte a “terroristas”

El Parlamento de Israel ha aprobado en primera lectura un proyecto de ley que introduce la pena de muerte para aquellas personas condenadas por “terrorismo” y que se aplicará únicamente a los palestinos sentenciados por el asesinato de israelíes. El proyecto de ley será remitido ahora a una comisión para su preparación para las lecturas finale para su aprobación. Hamás denunció que esta ley supone “un intento de legitimar el asesinato masivo de palestinos bajo ocupación”.