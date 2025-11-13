Puente pide “menos demagogia” a Junts por las críticas a Rodalies

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El diputado de Junts por Lleida en el Congreso, Isidre Gavín, recriminó ayer al ministro de Transportes, Óscar Puente, que Catalunya tenga “el peor servicio” de red ferroviaria de ancho ibérico. “El cumplimiento horario de los Cercanías de Madrid es del 70,7% mientras en Barcelona es del 47,7%; la media de minutos de retraso en Cercanías de Madrid es de 11 minutos, en Barcelona son 20,3. Los datos son irrefutables”, señaló Gavín, que manifestó esta situación es una de las causas de su ruptura con el Gobierno.

En respuesta, Puente pidió hacer “menos demagogia” y recordó distintas actuaciones que está llevando a cabo su departamento en Catalunya, como la remodelación de la Estació de Sants y las obras en Castelldefels o Mataró. El ministro, que apuntó que tiene otros “seis folios” a disposición de Junts para que los consulte, explicó que “la mayor compra de trenes de la historia” para Rodalies contará con 110 trenes que se incorporarán a principios del año 2026, y sacó pecho de que ahora Renfe aporta datos de puntualidad “todos los meses”.