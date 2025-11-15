El Pentágono pone a los narcos en el punto de mira en Latinoamérica

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, anunció una operación militar de nombre Southern Spear (Lanza del sur) que está relacionada con la lucha de Washington contra el narcotráfico originado en Latinoamérica y que se presenta en un momento marcado por la creciente presión del Gobierno de Donald Trump sobre Venezuela.

Hegseth no dio detalles concretos sobre el operativo más allá de explicar que estará liderado por un grupo de trabajo conjunto específico y el Comando Sur, que comprende las operaciones militares estadounidenses en Suramérica, Centroamérica y el Caribe.

El anuncio llega días después de la llegada al sur del Caribe del portaaviones más grande y sofisticado de Estados Unidos, el USS Gerald Ford, y su grupo de ataque.

Este despliegue militar ha ido emparejado con amenazas al presidente venezolano Nicolás Maduro, al que la Casa Blanca tacha de “ilegítimo”, y con la destrucción sumaria llevada a cabo por el renombrado ministerio de la Guerra de una veintena de embarcaciones en aguas del Caribe y del Pacífico oriental (matando a unos 70 de sus ocupantes), que Washington asegura que son lanchas que transportan fentanilo a EEUU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que pedirá al Departamento de Justicia y el FBI que investiguen la relación entre Jeffrey Epstein y el expresidente Bill Clinton, el exsecretario del Tesoro Larry Summers, el empresario Reid Hoffman e instituciones financieras como el JP Morgan Chase “y muchas otras personas e instituciones”. Trump acudió a su red social Truth Social, como suele hacer, para hacer este anuncio, en el que insistió que los demócratas intentan desviar la atención sobre el cierre del Gobierno”.

Una estatua de 3,6 metros que muestra a Trump y al fallecido delincuente sexual tomados de la mano volvió a aparecer el jueves en Washington, un día después de la polémica por los emails que vinculan al presidente en la trama.