POLÍTICA
Illa y Prohens discrepan sobre la financiación singular para Catalunya
El president de la Generalitat, Salvador Illa, se reunió ayer con su homóloga balear, Marga Prohens, en el Consolat del Mar (Palma de Mallorca). En un encuentro “cordial” pero marcado por las diferencias ideológicas, Prohens advirtió que el Govern balear recurrirá “a todas las instancias y allí donde haga falta” el pacto sobre financiación singular de Catalunya. “No podemos aceptar negociaciones singulares que rompan la caja común”, manifestó la dirigente popular en rueda de prensa. Prohens también rechazó la condonación de deuda, defendida por Illa para que “todas las comunidades puedan llevar a cabo políticas sociales”.
En cambio, sí que hubo más sintonía respecto a la oficialidad del catalán en las instituciones europeas. Illa pidió reforzar la acción exterior para que tanto la lengua catalana como la vasca y la gallega alcancen la oficialidad plena en la Unión Europea, una posición también apoyada por Prohens.
En relación a la inmigración, la mandataria balear solicitó al jefe del Executiu que respalde el despliegue de Frontex –la agencia de gestión de fronteras de la UE– en Baleares, tras alegar que buena parte de los migrantes que llegan a las costas del archipiélago siguen su ruta hasta Catalunya.