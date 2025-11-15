Varios muertos tras ser arrollados por un autobús en Estocolmo

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Un número indeterminado de personas fallecieron ayer y otras más resultaron heridas tras ser arrolladas por un autobús que se estrelló contra una parada en el centro de Estocolmo, según informó la Policía sueca. “Se está investigando como homicidio imprudente. El conductor del autobús ha sido detenido, pero eso es habitual en este tipo de incidentes”, según explicó un portavoz de la Policía, añadiendo que no tenían información que apuntara a que se tratara de un atentado terrorista.

Asimismo, los agentes destacaron que no harán comentarios sobre el número, el sexo o la edad de los fallecidos o heridos.

Un portavoz de los servicios de rescate de Estocolmo señaló que al menos seis personas resultaron afectadas en el accidente, sin precisar el número de fallecidos ni de heridos, y añadió que durante el accidente, no había ningún pasajero en el autobús.

“Aún no sabemos la causa, pero en estos momentos nuestros pensamientos están con los afectados y sus familias”, declaró el primer ministro Ulf Kristersson en una publicación en X.