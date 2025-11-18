Los forenses determinan que Jordi Pujol no está en condiciones de ser juzgado

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los médicos forenses que examinaron al expresident de la Generalitat Jordi Pujol han concluido que sufre un “deterioro cognitivo moderado”, por lo que no está “en condiciones físicas ni cognitivas para comparecer en un juicio” ni dispone de “capacidad procesal” para defenderse. El informe fue encargado por la Audiencia Nacional después de que la defensa Pujol, quien a sus 95 años sigue hospitalizado en Barcelona por una neumonía leve, pidiera al tribunal que valorara su capacidad para ser juzgado y que le permitiera seguir el juicio por videoconferencia para evitar que se desplace a Madrid. Los forenses, que se entrevistaron con el expresident en su propio domicilio de Barcelona para explorarlo, sostienen que el expresident sufre un “diagnóstico de trastorno neurocognitivo 2 de tipo mixto, alzhéimer y vascular”. Este provoca “un deterioro cognitivo moderado, siendo éste irreversible, progresivo, evolutivo y sin tratamiento eficaz”, por lo que los afirman que no está “en condiciones físicas ni cognitivas para comparecer en un juicio, ni dispone de la capacidad procesal necesaria para poder defenderse de manera autosuficiente”. Tras recibir el informe, la Audiencia Nacional dictó una providencia en la que cita al expresident para que los jueces puedan examinarlo directamente el próximo lunes, antes del inicio del juicio contra él y sus hijos por varios delitos de corrupción, aunque le permiten comparecer por videoconferencia.

Este fin de semana, Jordi Pujol fue hospitalizado por una neumonía en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona y, si bien evoluciona favorablemente, podría estar ingresado hasta el jueves, según informaron ayer fuentes de la familia del expresident catalán.