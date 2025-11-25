Jordi Pujol no se conecta en la segunda sesión del juicio contra él y no tiene previsto hacerlo hasta que declare

Publicado por agències Creado: Actualizado:

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol no se ha conectado por videoconferencia desde su piso de Barcelona en la segunda sesión del juicio contra él y su familia que se celebra desde este lunes en la Audiencia Nacional.

El tribunal decidió que sea juzgado por supuesta corrupción, pero le permitió que no se conectara hasta que declare en el final del juicio, en primavera, que es lo que previsiblemente hará si antes no se le exonera antes por su mal estado de salud.

En cambio, sus siete hijos sí que han acudido presencialmente a la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares aunque no estaban obligados. El tribunal les permite acudir sólo los días que se practiquen pruebas directas contra ellos.