Aumentan a 75 los muertos en el incendio de Hong Kong

El incendio declarado en siete rascacielos de un complejo residencial de Hong Kong deja ya 75 fallecidos, 76 heridos y al menos 279 desaparecidos, según las últimas cifras difundidas ayer. Además, la policía detuvo a dos directores y un consultor de ingeniería de la contratista responsable de las obras que se hacían en el complejo, acusados de homicidio imprudente por el uso de materiales que habrían facilitado la rápida extensión del fuego.