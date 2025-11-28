Macron anuncia un servicio militar voluntario de 10 meses de duración

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció ayer oficialmente la creación de un servicio militar voluntario de 10 meses a partir del próximo verano para jóvenes entre 18 y 19 años que solo servirán en misiones en el territorio nacional galo.

En un primer momento, se incorporarán al servicio militar voluntario tres mil jóvenes, que deberían aumentar a diez mil en 2030 y, “en función de la amenaza”, cincuenta mil en 2035, dijo el jefe del Estado francés en un discurso en el cuartel de Varces, en los Alpes franceses.

“La juventud aspira a la libertad y tiene sed de compromiso”, afirmó antes de señalar que la creación de este “servicio nacional” se enmarca en un movimiento general que se está produciendo en el Viejo Continente.

Aunque descartó la vuelta al servicio militar obligatorio, que en Francia desapareció en 1996, dejó una puerta abierta para obligar a toda una promoción de jóvenes a incorporarse a las fuerzas armadas si así lo decidiera el Parlamento “en caso excepcional”.

Por otra parte, un 66,2% de españoles piensa que España podría participar en una guerra en los próximos años. Así lo refleja el ‘Estudio sobre miedos e incertidumbres’, publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). De ellos, el 57% responde que España podría verse involucrada en una guerra en los próximos años contra Rusia, el 42,2% contra Marruecos, el 30,4% contra EEUU y el 14,8% contra algún país de Asia.

Mientras, el presidente ruso, Vladímir Putin, presentó su propia versión del plan de paz para Ucrania, que consiste en negociar con EEUU el reconocimiento de sus conquistas territoriales en Ucrania, en particular Crimea y el Donbás. Además, dijo que está dispuesta a formalizar su postura de que no tiene intención de atacar a los países europeos.