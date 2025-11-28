Pérez Llorca, nuevo president valenciano con el apoyo de Vox

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El secretario general del PP en la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, fue ayer elegido nuevo president de la Generalitat en sustitución del dimitido Carlos Mazón gracias al respaldo de Vox, con cuyos votos obtuvo la mayoría absoluta que precisaba para su investidura. Durante su discurso de investidura en Les Corts Valencianes, Pérez Llorca afirmó que sus primeras palabras en el cargo serían para “pedir perdón” a las familias de las 229 víctimas mortales de la dana del 29 de octubre de 2024 en nombre de la Generalitat. También afirmó que su intención es seguir el camino del cambio iniciado en 2023 y lanzó varios guiños al partido ultra, que mantuvo en secreto el sentido de su voto hasta el último momento, en temas como inmigración o el pacto verde o la construcción de infraestructuras hidráulicas. En materia de inmigración, defendió la necesidad de ordenarla “con sentido común”, y planteó medidas como el retorno de los menores no acompañados a sus países o conocer la nacionalidad de los delincuentes. También cargó contra el pacto verde afirmando que es “la peor amenaza” a la que se enfrentan los agricultores. La toma de posesión será el martes.