Alemania reconoce su responsabilidad en Gernika

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, protagonizó ayer en Gernika-Lumo un emotivo homenaje a las víctimas del bombardeo de la aviación nazi e italiana que devastó la localidad en abril de 1937. En un acto en el mausoleo del cementerio de Zallo, al que también asistieron el rey Felipe VI y el lehendakari, Imanol Pradales, Steinmeier –primer jefe de Estado germano en visitar Gernika– reconoció la “responsabilidad histórica” de Alemania en el bombardeo, calificado como “un crimen brutal directamente dirigido a la población civil”, aunque no nombró la palabra “perdón” directamente. Durante la ceremonia, las autoridades alemanas colocaron una corona de flores con los colores del país y se llevó a cabo de un minuto de silencio. Por su parte, el presidente del PNV, Aitor Esteban, agradeció la visita de Steinmeier y reprochó a Felipe VI que “no haga el mismo gesto de petición de perdón”, un “debe” que también tiene “el Estado español”. Esteban, además, recordó que la Monarquía en España fue “restaurada por el régimen franquista”.

Paralelamente, el mural del cuadro Guernica de Pablo Picasso en la localidad vizcaína fue vandalizado con pintadas contra el rey.