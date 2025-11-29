Prisión para el investigado por el asesinato de Helena Jubany

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La titular del Juzgado de Primera Instancia 2 de Sabadell acordó ayer el ingreso en prisión comunicada y sin fianza para Santiago Laiglesia, investigado por el asesinato de Helena Jubany en diciembre de 2001, tal y como habían pedido Fiscalía y acusación particular. Laiglesia se acogió a su derecho a no declarar. El principal sospechoso del crimen ya estuvo imputado cuando ocurrieron los hechos, pero 24 años después, las nuevas técnicas científicas han permitido detectar ADN suyo en la ropa que llevaba Jubany el día que fue lanzada de la azotea de un edificio de Sabadell.

La magistrada argumenta en su auto que “aparecen en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito investigado a Laiglesia” y que a lo largo de la instrucción se acreditan una serie de indicios que permiten vincularlo de forma provisional e indiciaria. La juez indica que el traslado del cuerpo inerte de Jubany hasta la azotea desde la que fue arrojado difícilmente podría haberse llevado a cabo por una sola persona, Montserrat Careta –que se suicidó cuando estaba en prisión provisional–, sino que es razonable pensar que quien le ayudó “fuera precisamente su compañero sentimental”, Santiago Laiglesia. Sobre la presencia de ADN compatible con el de Laiglesia en el jersey que la víctima llevaba el día del asesinato, dice que los investigados nunca afirmaron haber coincidido con Jubany en los días inmediatamente anteriores a su muerte y, “mucho menos, haber tenido un contacto físico directo o íntimo” que justifique la presencia de restos genéticos en su ropa. Por eso, considera que el nuevo hallazgo “permite situarle en el lugar de los hechos y en el momento de producirse, revelando de forma objetiva un contacto físico entre el contacto y la fenecida”, compatible tanto con una agresión física como con una maniobra de desvestir a la víctima antes de ser precipitada, lo que en cualquier caso determina su participación, dice textualmente la jueza.

En la reactivación del caso de la muerte de la bibliotecaria justo cuando estaba a punto de prescribir tuvo un papel clave el programa Crims de TV3 del periodista leridano Carles Porta. Su doble episodio emitido el 23 de marzo de 2020 reactivó la investigación, multiplicó la presión social y animó a la familia a exigir nuevos análisis genéticos de la ropa de Helena.