Putin y Orbán negocian el apoyo en Ucrania a cambio de energía

El presidente ruso, Vladímir Putin, recibió ayer en el Palacio del Kremlin a su homólogo húngaro, Víktor Orbán, en el marco de las conversaciones para poner fin a la guerra de Ucrania. Ambos abordaron el suministro de hidrocarburos baratos y la compra de acciones en las petroleras rusas a cambio del apoyo de Orbán en Ucrania. Putin, además, aceptó la propuesta del mandatario húngaro para que Budapest acoja las negociaciones de paz, después de la reunión cancelada en octubre. El Kremlin ya ha recibido el marco del plan de paz propuesto por Estados Unidos –consensuado por Ucrania y la Unión Europea– y lo debatirá la próxima semana con la delegación estadounidense.

Por otra parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció ayer la dimisión de su jefe de gabinete, Andrí Yermak, después de que las autoridades anticorrupción del país registraran su apartamento y su oficina en el marco de una investigación multimillonaria por sobornos en el sector nuclear.