Más de 400 efectivos trabajarán en Collserola para controlar el brote de peste porcina africana

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, durante la comparecencia de este lunes por la mañana.ACN

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Más de 400 efectivos trabajarán esta semana en Collserola para controlar el brote de peste porcina africana detectado recientemente. El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha remarcado que las tareas hasta este viernes son fundamentales para contener la enfermedad, ya que está en juego el impacto "económico, social, territorial y reputacional" para el sector. "El país se juega el ser o no ser de los próximos años", ha afirmado durante una rueda de prensa celebrada este lunes para actualizar la información sobre el brote.

Hasta al mediodía de este lunes, las cifras oficiales confirman dos positivos y ocho casos "sospechosos" que se están analizando en los laboratorios de Madrid, de un total de 40 cadáveres localizados. Les 39 granjas de la zona afectada siguen dando resultados negativos en todas las pruebas realizadas, según ha confirmado el conseller Ordeig.

Operativo de búsqueda y contención en Collserola

El conseller ha comparecido acompañado del líder del Área de Grupos Especiales de Agentes Rurales, Lluís Pallarès, que ha explicado que por ahora trabajan para detectar y extraer cadáveres de jabalí y evitar que la población de este animal se "disperse" más allá del foco.

Según ha explicado, están haciendo una "búsqueda minuciosa" por Collserola porque la zona es "muy complicada", con "mucha vegetación". Por este motivo han dividido el terreno recuadras de 300 metros cuadrados, en las que asignan un equipo para que las revise "palmo a palmo". También utilizan drones.

Con respecto a la contención de los animales, ha detallado que están utilizando "métodos de captura masivos" para capturar jabalíes, con varias "trampas". Además, hacen recorridos nocturnos para evitar que los animales se desplacen.

"Es muy importante lo que hagamos de aquí a viernes, la prioridad número 1 es que ningún jabalí entre en el circuito de la alimentación de las granjas y que no se pueda escapar de estos 20 kilómetros", ha afirmado. "Si conseguimos eso, tendremos mucho trabajo hecho", ha añadido. Ahora bien, ha evitado fijar un "horizonte temporal" sobre cuándo se podría dar por "limpia" la zona y ha opinado que por ahora lo ve "precipitado". "Decidiremos día a día, acabamos de empezar", ha dicho.

De los más de 400 efectivos desplegados, 117 son de la Unidad Militar de Emergencias Médicas (UME). En la rueda de prensa, han remarcado que el acceso al medio natural en una docena de municipios está prohibido.

Impacto económico y medidas de restricción

El conseller ha insistido en el impacto económico del brote, teniendo en cuenta que las exportaciones porcinas en los países extracomunitarios están prohibidas. Ordeig ha recordado que sólo en Catalunya las ventas de carne de cerdo en el exterior de la UE ascienden hasta los 1.000 millones de euros anuales.

Sobre las negociaciones que está manteniendo el Ministerio de Agricultura "país en país", ha indicado que el principio de regionalización "dependerá" de las circunstancias de control del foco. "Queremos que esta sacudida afecte al mínimo posible la competitividad de nuestro sector", ha afirmado el conseller. "Cuando cierra un mercado, alguien más lo ocupa y, por lo tanto, aquí nos tenemos que mover muy rápido", ha agregado.

Preguntado por el origen del brote, Ordeig ha indicado que hay una "probabilidad bastante alta" que sea por "la acción humana" a través de un embutido contaminado. Ahora bien, ha asegurado que hacen falta "más tiempo" para saberlo mientras lo investigan los científicos del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CReSA).

Antes de la rueda de prensa, el conseller de Agricultura se ha reunido con la consellera de Interior, Núria Parlon, y representantes de cuerpos y fuerzas de seguridad. Al encuentro ha asistido el director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero; el comisario jefe de los Mossos, Miquel Esquius; la directora general de Agentes Rurales, Elisenda Pérez; y representantes de la Guardia Civil, entre otros.

Esta tarde el conseller tiene prevista una reunión con los alcaldes de las zonas afectadas, los portavoces de los grupos parlamentarios y el sector para informarlos de la situación.