Un tiroteo en una fiesta infantil deja 4 muertos

Al menos cuatro personas murieron y otras diez resultaron heridas en un tiroteo registrado el sábado por la noche en un salón de banquetes en la localidad de Stockton, en el norte de California, Estados Unidos. Los hechos ocurrieron sobre las 18.00 horas hora local cuando un individuo irrumpió disparando en el local, donde una familia se encontraba celebrando un cumpleaños infantil. Según las autoridades locales, el tiroteo parece ser “selectivo”, es decir, dirigido contra la familia y las fuerzas policiales no habían logrado al cierre de esta edición identificar al autor de los hechos. El Fiscal de Distrito del Condado de San Joaquín, Jon Freitas, solicitó apoyo ciudadano para tratar de dar con él. Entre los fallecidos hay un adolescente de 14 años y un niño de 8, además de dos adultos de 30 y 32 años, informaron medios locales. También hay varios menores entre los heridos.