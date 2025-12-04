Un hombre asesina a puñaladas a una mujer de 39 años en Toledo

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Una mujer de 39 años fue ayer asesinada a cuchilladas en la localidad toledana de Torrijos por un hombre de 45 años, que fue detenido después de ser trasladado al hospital de Toledo por diversas lesiones. El suceso ocurrió sobre las 13:10 horas en una vivienda de la calle Cirio Montero, cuando la mujer recibió varias heridas de arma blanca en el abdomen, que le causaron la muerte. Fuentes de la investigación indicaron que en el domicilio en el que se produjo el suceso había dos menores, que fueron atendidos por el psicólogo del Centro de la Mujer. Según señalaron desde la consejería de Igualdad, la víctima tenía dos hijos y una hija menores de edad. También precisaron que no había interpuesto denuncia contra su verdugo ni contaba con medidas de protección. No obstante, apuntan, sí estaba siendo atendida en el centro de la mujer desde el pasado mes de octubre. Esta es la tercera mujer asesinada esta semana, y de confirmarse como crimen machista, serían ya 43 las mujeres las víctimas de esta lacra social en lo que va de año, 1.338 desde 2003.