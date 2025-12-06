Mazón, impasible ante la dana

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La exconsellera de Emergencias de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas ha remitido a la jueza que investiga la dana los mensajes de WhatsApp que mantuvo con el exmandatario valenciano Carlos Mazón y su jefe de Gabinete José Manuel Cuenca el 29 de octubre de 2024.

Pradas mostró su preocupación ante Mazón por la situación en la zona de Ribera Alta, barranco del Poyo y río Magro y le informó de refuerzos en el 112 y bomberos. Además, le avisó de que estaba en contacto con la delegada del Gobierno en València, Pilar Bernabé. En el siguiente mensaje, la extitular de Emergencias advirtió de rescates con helicóptero. Mazón respondió a las 13.34 horas al primer mensaje con un “cojonudo”, y celebró con un “bieeeeeennnnnnnn” la “buena noticia del día” según Pradas, que era la probable firma del preacuerdo con bomberos forestales. La exconsellera, minutos después, alertó que “la cosa se complica en Utiel”.

Paralelamente, Pradas contactó con Cuenca –dado que tenía órdenes de no molestar a Mazón– y le advirtió de la difícil situación en Utiel. Antes de las ocho de la tarde, Cuenca rechazó confinar a la población. “Salo, de confinar nada, por favor. Calma”, defendió el exjefe de Gabinete, que mantuvo una discusión con Pradas por una posible zonificación del confinamiento y apuntó que para confinar “hace falta un estado de alarma”. Pradas rebatió que la ley autonómica de emergencias permite decretarlo. “Quítate eso de la cabeza, por favor. Tranquila, che”, contestó, antes de anunciar la llegada de Mazón al Cecopi.

El síndic (portavoz) de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, afirmó que estos mensajes demuestran que la “negligencia” del Consell fue “aún más grave de lo que pensábamos”.

Recuperar la colaboración

El nuevo president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, abogó a su vez por “recuperar el espíritu de colaboración” entre el Consell y Moncloa para “agilizar la reconstrucción” tras la dana. En su primer acto fuera de Palau, Pérez Llorca visitó las actuaciones en el barranco del Poyo. “El sentir de la sociedad ha sido que las administraciones no habíamos estado a la altura”, reconoció el mandatario, que puso en valor las inversiones y las ayudas concedidas en una reunión con alcaldes zonas afectadas.