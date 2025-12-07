El Parlament conmemora su primera sesión republicana

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Centenares de personas visitaron ayer el Parlament de Catalunya durante la jornada de puertas abiertas por la conmemoración de la primera sesión del 6 de diciembre de 1932. Hasta 711 visitantes recorrieron espacios del Palau como el salón de sesiones, la sala de la Mesa o el despacho de audiencias. Además, había expuestas diferentes fotografías, vídeos y documentos para recordar la historia del parlamentarismo catalán, con discursos de los presidents Lluís Companys y Francesc Macià así como la carta desde el exilio de Francesc Farreras Duran a quien sería su sucesor.

La jornada empezó sobre las nueve de la mañana y el president del Parlament, Josep Rull, junto a los secretarios de la Mesa Glòria Freixa y Juli Fernàndez saludaron a varios de los asistentes. Rull defendió que el acto pretende “poner en valor la legitimidad histórica del Parlament” para que la ciudadanía “conozca la institución”, el “primer parlamento democrático” de la historia de Catalunya. “Ochenta y tres diputados cargados de esperanza aprobaron 122 leyes en muy poco tiempo, impulsando una agenda modernizadora propia de una nación avanzada”, recordó el president de la Cambra en redes sociales.