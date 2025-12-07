Kallas admite algunas críticas de Trump contra Europa

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La alta representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, reconoció que algunas de las críticas de Estados Unidos a Europa “son ciertas” y que el viejo continente ha “subestimado” su poder frente a Rusia. EEUU hizo público el viernes un documento de estrategia política exterior, en el que advertía a Europa de un posible “fin” de su “civilización” debido a su política migratoria y su falta de liderazgo.

“Deberíamos tener más confianza en nosotros mismos”, señaló Kallas desde Catar. La diplomática europa apostó por la continuidad de la alianza entre Estados Unidos y la Unión Europea, pese a que la Administración de Donald Trump planteó la posibilidad de echar a países europeos de la OTAN. “A Estados Unidos también le interesa que Europa perdure y que sigamos siendo aliados”, aseguró Kallas, que admitió discrepancias con el país norteamericano pero afirmó que “el principio general sigue vigente”.

En cambio, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tuvo una respuesta más contundente y aseguró que “Europa no va a ser nunca tutelada por nadie” ni va a ser “vasalla de ningún poder político ni de ningún poder nacional en otras latitudes geográficas”. El mandatario reivindicó los derechos humanos y el derecho internacional, y defendió la posición de España de apoyo a Ucrania frente al “neoimperialismo de Putin”. Además, denunció el “atropello y el genocidio” perpetrado por Israel en Palestina y criticó los ataques de EEUU en el Caribe contra supuestas narcolanchas.

EEUU insiste en sus avisos

Mientras, la Administración de Donald Trump continúa avisando a Europa. El vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, afirmó que los países europeos “insisten en la cooperación transatlántica” en las reuniones de la OTAN pero “impulsan agendas que a menudo son abiertamente contrarias a los intereses y a la seguridad de Estados Unidos” en los encuentros de la UE.