Los estados de la UE negocian hoy un acuerdo de reparto de migrantes

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La UE busca cerrar un acuerdo hoy sobre el llamado mecanismo de solidaridad previsto en el Pacto de Asilo y Migración que tiene que permitir que los estados con más presión migratoria puedan reubicar migrantes o pedir apoyo financiero a otros estados para hacer frente a las llegadas. Los ministros de Interior de la UE se reúnen para acordar la contribución económica que los estados harán al mecanismo, así como el número de reubicaciones o las compensaciones que tendrán que aportar cuando rechacen una reubicación. El mecanismo de solidaridad del Pacto de Asilo y Migración tiene que entrar en vigor en julio. Hace un mes, la Comisión Europea hizo pública la lista de estados elegibles para acceder a este sistema y, entre estos, están España, Grecia, Italia y Chipre. Bruselas cree que se encuentran “bajo presión migratoria por el número desproporcionado de llegadas” y podrían solicitar ayuda a otros estados trabara de esta medida a partir de julio de 2026.Lo que discutirán los ministros de Interior en Bruselas es la dimensión del mecanismo de solidaridad cuánto dinero tienen que poner los estados, el número de reubicaciones anuales que se permitirán (fuentes diplomáticas señalan que el primer año pueden ser menos de 30.000) o las compensaciones económicas que pagarán los gobiernos que se nieguen a aceptar una reubicación.

Los 27 negociarán otras dos propuestas sobre migración: el reglamento de retornos (con la creación de centros de deportación fuera de la UE para migrantes con órdenes de retorno) y el de terceros países seguros por el retorno de solicitantes de asilo, que pretende acelerar la tramitación de las peticiones de protección.

España recela de los centros de retorno y confía en la solidaridad

España llega a la reunión con reservas sobre algunas de las carpetas y presenta objeciones a la revisión del reglamento de retornos, donde el debate está abierto. La voluntad del Gobierno es avanzar hacia un sistema europeo común de retornos. Ahora cree que la revisión abre más bien la puerta a la instauración de centros de deportación en países terceros, que han generado polémica en países como Italia. Sí confía que se puedan lograr acuerdos en cuestiones como las cuotas de solidaridad.