Detenido un hombre por asesinar a su pareja en L’Hospitalet

Una mujer de 36 años fue asesinada ayer en L'Hospitalet de Llobregat presuntamente por su pareja, un hombre de 46 años ya detenido por los Mossos d’Esquadra. Los hechos ocurrieron sobre las 6.30 horas de la mañana en una vivienda de la calle de Santa Eulàlia. Según informó ElCaso.cat, el arrestado clavó varias puñaladas a la víctima –ambos de nacionalidad colombiana– en la zona abdominal después de una pelea. Cuando los Mossos y los Servicios de Emergencias acudieron al domicilio, la mujer ya había fallecido. No constan antecedentes judiciales entre la pareja, que no tenía hijos en Catalunya pero sí en Colombia, de donde llegaron hace un par de años. El caso se investiga como violencia de género, que de confirmarse elevaría a 43 las víctimas mortales en 2025 por esta causa.

Paralelamente, un hombre fue detenido ayer por apuñalar en Ayamonte (Huelva) a una mujer de 57 años que fue evacuada al hospital y está fuera de peligro. El varón fue capturado mientras huía en moto junto a una tercera persona.