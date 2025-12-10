El Gobierno aprueba el plan para recibir 24.700 millones de la UE

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Consejo de Ministros aprobó ayer una nueva adenda al Plan de Recuperación que simplifica los procedimientos para recibir los casi 25.000 millones de euros de fondos no reembolsables de la Unión Europea que quedan pendientes y cuyo programa termina en agosto de 2026. El Gobierno revisará 160 medidas del plan con el objetivo de simplificar y de reducir las cargas administrativas.

De los más de 163.000 millones de euros de los Fondos Next Generation a los que podía aspirar España, 79.834 millones eran transferencias a fondo perdido y 83.160 millones correspondían a fondos reembolsables. De los primeros quedaban 24.700 millones pendientes, que estarán disponibles para el Ejecutivo tras las notas adicionales.

Sin embargo, el Gobierno solo ejecutará 22.800 millones de los segundos y dejará sin solicitar 60.360 millones. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, argumentó que el coste de financiación con la UE ya no es tan ventajoso y que la renuncia a los fondos permitirá rebajar la presión legislativa a las partes más exigentes del plan, por lo que se redefinirán y se flexibilizarán algunos hitos, como los de la ley del suelo o la equiparación fiscal del diésel con la gasolina.

Ábalos no ha solicitado el voto telemático para el próximo pleno

El exministro José Luis Ábalos –en prisión desde el 28 de noviembre– no ha solicitado todavía al Congreso el voto telemático para el pleno, mientras la Cámara sigue esperando que el Tribunal Supremo confirme su suspensión como diputado. Por su parte, el secretario general de Junts, Jordi Turull, apuntó ayer que su formación tumbará de nuevo los objetivos de déficit que se votarán mañana en el Congreso. “Si es el mismo, votaremos que no. Es un escándalo”, advirtió, tras reclamar más margen.

La condonación de deuda, enviada a votación al Congreso

El Consejo de Ministros también aprobó en segunda vuelta el anteproyecto de ley orgánica para la condonación de deuda parcial a las comunidades autónomas, que pasará a votarse en el Congreso. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, reiteró que ayudará a las comunidades que lo soliciten a corregir el sobreendeudamiento en el que incurrieron durante la crisis financiera.

Catalunya es la segunda comunidad con mayor condonación (17.104 millones de euros), por detrás de Andalucía (18.791 millones), lo que supondrá una reducción de cerca del 20% de la deuda de la Generalitat. Los gobiernos autonómicos del PP han afirmado durante los últimos meses que no se acogerán a la quita de deuda, una medida pactada con ERC para la investidura de Pedro Sánchez.