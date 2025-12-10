Junts, PPC, Vox y CUP exigirán responsabilidades al Govern en caso de que la PPA haya salido del IRTA-CReSA

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Cuatro grupos parlamentarios han anunciado este jueves que exigirán responsabilidades al Govern de Catalunya si se confirma la hipótesis que el brote de peste porcina africana (PPA) salió del laboratorio del IRTA-CReSA. Durante la comparecencia en el Parlament del conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, y de la de Interior, Núria Parlon, Junts, PPC, Vox y CUP han coincidido en criticar la gestión inicial de la crisis, especialmente la teoría inicial sobre el origen del virus en un embutido de bocadillo.

La diputada de Junts, Jeannine Abella, ha calificado de "terriblemente irresponsable" que Ordeig defendiera inicialmente la teoría del bocadillo en vez de investigar los vectores de transmisión. "También es irresponsable que se indignara desmintiendo teorías que pueden ser reales", ha añadido Abeja, mostrando su escepticismo ante las primeras explicaciones oficiales sobre el origen del brote.

Por su parte, la portavoz del PPC, Eva García, ha sido contundente al calificar de "frivolidad" la hipótesis inicial del Govern. "La teoría del bocadillo fue una improvisación absolutamente grave, no sabemos de dónde la sacaron, pero lo tenemos que condenar", ha remarcado la diputada popular, sumándose a las voces críticas con la gestión informativa de la crisis.

Vox se ha añadido a esta crítica y ha cargado contra los grupos que tildan su partido de "conspiranoico". La diputada Maria Elisa García Fuster ha asegurado que "para no dispersar el virus hay que detectar su origen" y que para hacerlo no puede haber "ningún conflicto de interés" en los trabajos de los expertos que lideran la auditoría en el IRTA-CReSA.

El diputado de la CUP Dani Cornellà ha admitido que hay que esperar a las conclusiones de esta auditoría, pero se ha mostrado preocupado por la última hipótesis sobre el origen del brote. "Tendremos que ver quién y qué responsabilidades tiene cada uno, entendiendo, sobre todo, que se trata de una empresa pública," ha criticado.

ERC y Comuns reclaman "transparencia"

Por otra parte, la diputada de ERC Montse Vergés ha pedido "no contribuir a especulaciones" sobre el origen de la PPA, ya que, según ha dicho, eso fomenta "teorías conspiranoicas". Por eso, la diputada ha pedido al ejecutivo que no haga más declaraciones sobre esta cuestión hasta que no haya "certezas" de la raíz del virus.

Comuns ha exigido "transparencia" al ejecutivo, pero han abogado para dejar trabajar en el grupo de expertos que están investigando el posible escape del virus del IRTA-CReSA. "Hace falta máxima prudencia y que no se den explicaciones implícitas", ha reclamado la diputada Núria Lozano.

El PSC, por su parte, ha alabado la tarea del ejecutivo en la gestión de la crisis y ha garantizado la "transparencia e independencia" en las investigaciones sobre el origen del virus. El diputado Manel Ezquerra también ha aplaudido la "coordinación real y efectiva" que cree que se ha dado entre departamentos para contener el virus.