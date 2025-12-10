Misterio sobre si Machado recogerá hoy el Nobel de la Paz en Oslo

Ana Corina Sosa, hija de la líder opositora venezolana, a su llegada el lunes a Olso. - EFE/EPA/LISE ASERUD NORWAY OUT

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La presencia de la opositora venezolana María Corina Machado en Oslo, Noruega, para recoger el Premio Nobel de la Paz seguía ayer siendo una incógnita a menos de un día de que empiecen los actos oficiales previstos para la entrega del galardón, que el Gobierno de Venezuela tachó el lunes de “subasta”.

El primer acto oficial de la ceremonia, la rueda de prensa que la galardonada debía llevar a cabo ayer en el Instituto Nobel de Oslo fue cancelada por la organización que también dijo que no se puede en estos momentos prever cómo y cuándo la exdiputada venezolana llegará a la capital noruega.

La aparición en público de la líder opositora en Oslo, que vive en clandestinidad en su país desde inicios de este año, sería la primera vez que vuelve al ojo público desde enero de 2025.

Pese a la incógnita de la presencia de Machado, en Oslo ya se encuentran su madre, Corina Parisca, su hermana, Clara Machado, y su hija, Ana Corina Sosa, que declaró estar “llena de ilusión y orgullo” por el galardón que recibirá su madre.

Además de su círculo familiar, también viajan a Oslo representantes de la derecha latinoamericana para arropar a la dirigente opositora, como el presidente argentino, Javier Milei, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y su homólogo paraguayo, Santiago Peña, entre otros.

A la ceremonia de hoy está prevista también la asistencia del opositor venezolano Edmundo González Urrutia, exiliado en España y quien se enfrentó a Nicolás Maduro en las elecciones de julio de 2024 cuando Machado fue inhabilitada para concurrir.

Por su parte, el secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, arremetió contra el galardón y lo tachó de “subasta” que se otorga “al mejor postor”.

También rechazó la intención de Panamá de mediar entre Caracas y Washington ante las tensiones entre ambos países por el apoyo panameño a la oposición venezolana. “Ahí se hace lo que diga EEUU”, señaló.

Mientras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en una entrevista publicada ayer que Maduro tiene los días “contados” y no descartó una posible invasión terrestre a Venezuela.