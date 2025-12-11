Teresa Peramato promete su cargo como nueva fiscal general

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Teresa Peramato Martín prometió ayer su cargo ante el rey como nueva fiscal general del Estado, en sustitución de Álvaro García Ortiz, condenado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos, en un acto celebrado en el Palacio de la Zarzuela. Peramato ha ocupado cargos como el de fiscal delegada para la Sección de Violencia Sobre la Mujer en la Fiscalía Provincial de Madrid o fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer.