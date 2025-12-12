El CIS sigue dando ganador al PSOE en pleno estallido del caso Salazar y tras el encarcelamiento de Ábalos

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), elaborado en pleno estallido del caso Salazar y tras el ingreso en prisión del exministro José Luis Ábalos, sigue dando la victoria electoral al PSOE, con nueve puntos de ventaja sobre el Partido Popular.

Según la encuesta, con 4.017 entrevistas realizadas del 1 al 5 de diciembre, los socialistas obtienen una estimación de voto del 31,4 %, perdiendo 1,2 puntos respecto al barómetro de noviembre, mientras los populares mantienen un 22,4 % de respaldo electoral.

Vox baja 1,2 puntos hasta el 17,6 %, en tanto que Sumar sube ligeramente hasta el 7,8 %, Podemos se queda en el 4,1 % y Se Acabó la Fiesta (SALF) escala a la sexta posición gracias a un 2,4 % de voto estimado (1,8 puntos más que hace un mes).

Es la mayor subida de una tabla en la que ERC consigue un 2,1 % de respaldo; EH Bildu, un 1,5; el PNV, el 0,9 % de los sufragios y el BNG el 0,8 %.

Junts logra también el 0,8 % tras dejarse tres décimas en un mes, mientras irrumpe en la estadística Aliança Catalana con el 0,5 %, un partido sin representación en el Congreso que hasta ahora nunca había aparecido en los barómetros mensuales del CIS.

Por debajo se sitúan Coalición Canaria con el 0,2 % y UPN con el 0,1 %, ambos con un escaño cada uno en el Congreso.

La vivienda se mantiene como principal problema ciudadano

La vivienda se mantiene como el principal problema para los españoles, citado por el 39,9 % de los encuestados, seguido de la crisis económica (21,8 %) y los problemas políticos (19,1 %).

En cuarto lugar figura la inmigración, citada por el 16,3 % y muy de cerca por "la corrupción y el fraude", que preocupa al 16,2 %, mientras que la calidad del empleo inquieta al 14,5 % y el Gobierno y los partidos son percibidos como un problema para el 13,9. La situación económica de España es "mala" o "muy mala" para el 59,3 % de los ciudadanos y "buena" o "muy buena" en opinión del 33,3 %.

Sánchez sigue siendo el preferido como presidente

El muestreo revela que el líder socialista, Pedro Sánchez, sigue siendo el preferido como presidente del Gobierno, ya que el 23,4 % lo manifiesta así, seguido de Alberto Núñez Feijóo, a quien prefiere el 10,6 %, situándose por delante del líder de Vox, Santiago Abascal, favorito para presidir el Ejeutivo según el 9,6 %. No obstante, un 24 % de los entrevistados responde con un "ninguno de ellos" a la pregunta de a quién prefieren como presidente del Gobierno.

En la evaluación de líderes, ninguno llega al aprobado, como es habitual en los barómetros del CIS, con Sánchez el mejor valorado gracias a una nota de 4,08, seguido muy de cerca por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, con un 4,01, con Feijóo en tercera posición (3,39) y Abascal en último lugar (2,9).