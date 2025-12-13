El frío se ceba con los palestinos en Gaza

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Al menos 14 gazatíes han muerto desde el jueves por el temporal que azota al enclave, tanto por el colapso de edificios a causa de las lluvias como por frío, según el recuento de las morgues del enclave, los equipos de ambulancias y hospitales y el servicio de emergencias de Defensa Civil. Ayer murieron dos niños más por causas relacionadas con el frío, según reportaron los hospitales locales. Ambos menores se suman a la muerte el jueves de una bebé de ocho meses en el sur de Gaza cuya muerte por hipotermia. Unicef denunció el empeoramiento de las condiciones de vida “insoportables” por la llegada del invierno, especialmente con las fuertes lluvias de los últimos días. Hasta ahora, la mayor causa de muertes durante el temporal ha sido el derrumbamiento de edificios. Tras más de dos años de bombardeos contra Gaza, muchos eran vulnerables a colapsar.