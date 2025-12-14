Un nuevo ataque masivo ruso deja sin electricidad varias regiones de Ucrania

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Un nuevo ataque ruso a gran escala con más de 450 drones y 30 misiles dejó la madrugada del viernes al sábado sin electricidad las regiones de Odesa, Dnipropetrovsk, Chernígov y Mikolaiv, según confirmó primero el ministerio de Energía del país, y después el propio presidente Volodímir Zelenski. El mandatario informó de que cuatro personas habían resultado heridas tras el ataque ruso, que alcanzó más de una decena de instalaciones civiles en todo el país y dejó “a miles de familias sin electricidad”.

Para Zelenski, los bombardeos de Rusia contra la infraestructura energética del país son prueba fehaciente de la nula voluntad de Moscú para aceptar al menos un alto el fuego como fase preliminar al cese definitivo de hostilidades. “Su objetivo”, declaró el presidente, “sigue siendo el de destruir a nuestro estado e infligir el máximo dolor posible a nuestro pueblo”.

Por su parte, la agencia nuclear de Naciones Unidas confirmó que la central de Zaporiyia, en Ucrania pero bajo control ruso, se había quedado temporalmente sin suministro eléctrico por los ataques registrados en sus alrededores.

Por otro lado, el ministerio de Asuntos Exteriores ruso advirtió de que dará una “rápida respuesta” a la UE si finalmente embarga activos financieros rusos para abonar algún tipo de reparación de guerra o financiar de alguna forma a Ucrania en lo que Moscú considera un “robo flagrante”. El viernes la UE anunció la inmovilización indefinida de 210.000 millones de euros en activos rusos congelados