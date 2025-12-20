Trump dice ahora que no descarta una guerra con Venezuela

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no descarta la posibilidad de una guerra con Venezuela, tras meses destruyendo embarcaciones supuestamente cargadas con droga en aguas cercanas al país suramericano. “No lo descarto, no”, dijo el mandatario en una entrevista telefónica con la cadena NBC News realizada el jueves y difundida ayer. Trump ordenó el martes bloquear la entrada y salida de Venezuela de todos los petroleros sancionados por Estados Unidos, una semana después de haber incautado un barco cargado con crudo cerca de las costas venezolanas. Estados Unidos aumentó así la presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro, al que acusa de liderar el Cartel de los Soles, algo que Caracas niega, tras meses de bombardeos a supuestas lanchas pertenecientes al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico. Trump firmó además el jueves una ley que autoriza la asignación de casi 900.000 millones de dólares (unos 767.858 millones de euros) para programas del departamento de Defensa, un gasto militar récord, incluyendo un aumento de sueldo del 3,8% para las tropas. Por su parte, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, evitó responder si la Administración de Donald Trump busca sacar a Nicolás Maduro del poder en Venezuela.

En otro orden de cosas, la Comisión Federal Marítima de Estados Unidos propuso anoche cerrar sus puertos a buques españoles mientras continúa la investigación sobre la negativa de España a que cargueros estadounidenses con armamento para Israel hicieran escala en Algeciras. Examina opciones que incluyen “limitaciones a la carga, la denegación de entrada a buques que operen bajo bandera española o la imposición de multas de 2,3 millones de dólares por viaje en buques con bandera española”.