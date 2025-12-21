Justicia difunde miles de documentos de Epstein

Imagen de Bill Clinton en un jacuzzi, junto a una joven. - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE EEUU

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El departamento de Justicia de EEUU publicó el viernes miles de archivos del caso del pederasta Jeffrey Epstein, entre los que figuran imágenes del expresidente Bill Clinton recostado en un jacuzzi y fotografías del fallecido financiero junto a figuras del espectáculo como Mick Jagger y Michael Jackson.

Los documentos desclasificados incluyen al menos otras cinco imágenes del exmandatario demócrata. En dos de ellas aparece junto a Epstein y en otras se le ve en una fiesta con el cantante británico Mick Jagger, sin presencia del financiero en estas últimas.

La Justicia estadounidense publicó un total de 3.965 archivos, con un tamaño aproximado de 3 gigabytes, repartidos en cuatro nuevos conjuntos de datos.

La mayoría son documentos en formato PDF, además de un archivo de vídeo y varias imágenes individuales, algunas de ellas integradas en expedientes de múltiples páginas.

Sin embargo, el líder del Partido Demócrata en el Senado de EEUU, Chuck Schumer, acusó al Gobierno de no cumplir con la ley al no haber publicado los documentos al completo, ya que muchos de ellos están censurados.