Desaparecen datos de Trump de los archivos de Epstein

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EEUU denunciaron ayer que el departamento de Justicia ha borrado material de los archivos del delincuente sexual Jeffrey Epstein en el que se podía ver al presidente Donald Trump, publicado este viernes al filo de que acabara el plazo para su publicación en virtud de una ley bipartidista aprobada en el Congreso después de que Trump cambiara de postura acerca de este asunto.

En concreto, el archivo número 468 ya no aparece en el apartado que el departamento de Justicia ha habilitado en su página web bajo el nombre ‘Biblioteca Epstein’.

La imagen muestra un escritorio con multitud de marcos de fotografías y un cajón abierto donde se pueden observar más instantáneas, en una de ellas Trump aparece junto a su esposa Melania, el pederasta Epstein y su colaboradora Ghislaine Maxwell.

En este sentido, el líder del Partido Demócrata en el Senado, Chuck Schumer, insinuó que las autoridades estadounidenses podrían estar ocultando mucha más información. “Este podría ser uno de los mayores encubrimientos en la historia de EEUU”, sostuvo.