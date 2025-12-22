Un alud sorprende a 14 jóvenes en Meranges y deja tres heridos

Un momento del rescate llevado a cabo por los bomberos. - BOMBEROS DE LA GENERALITAT

Un alud registrado ayer en Malniu, en el municipio de Meranges de la comarca de la Cerdanya, sorprendió a 14 personas que se dirigían al refugio de Engorgs y provocó tres heridos, según informaron los Bomberos de la Generalitat. Los servicios de emergencias recibieron el aviso a las 13.29 horas y activaron seis dotaciones de los Bomberos y un equipo conjunto con el Sistema de Emergencias Médicas (SEM). El equipo de rescate evacuó a los heridos, todos en estado leve, en helicóptero hasta el Hospital de Cerdanya. Más tarde, sobre las 18.00 horas, bajaron el resto del grupo en vehículos ligeros. Ninguno de los afectados había quedado atrapado bajo la nieve.

Por otra parte, dos senderistas, de 55 y 58 años, respectivamente, y vecinos de Haro, fueron rescatados también ayer tras verse arrastrados unos 200 metros por una avalancha de nieve en el San Lorenzo mientras practicaban senderismo con crampones en una zona de montaña de Ezcaray.

Los propios accidentados realizaron una llamada de emergencia al 112, informando de que habían sufrido múltiples golpes en distintas partes del cuerpo y de la posible existencia de alguna fractura, según el diario La Rioja.

Gracias al sistema de localización de llamadas AML, los senderistas pudieron ser localizados con rapidez en una zona conocida como La Hoya.