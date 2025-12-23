Feijóo ve “incontestable” la victoria popular y pide a Vox “no equivocarse de adversario”

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pidió ayer responsabilidad a Vox tras los “contundentes” resultados de las elecciones en Extremadura y le recordó que su adversario no es el PP sino un Gobierno de Pedro Sánchez construido sobre la “mentira y la corrupción”. En su intervención ante la junta directiva nacional de su partido, añadió que con los comicios extremeños, de los que, insistió, no caben “interpretaciones caprichosas”, se ha activado un efecto dominó al que seguirá Aragón, donde el PP está imparable, afirmó.

El PP se ha quedado a cuatro escaños de la mayoría absoluta al conseguir 29 diputados en las elecciones del domingo, uno más que en 2023, mientras que el PSOE pierde 10 escaños y se queda con 18, y Vox se dispara hasta los 11 diputados, frente a los cinco que tenía en 2025. Unidas por Extremadura pasa de 4 a 7 parlamentarios.

Génova insiste en su satisfacción por los resultados electorales en Extremadura, donde prefieren gobernar sin Vox y, aunque piden esperar a conocer sus exigencias, dejan en todo caso las manos libres a María Guardiola para tomar las decisiones que considere. Guardiola fue recibida con abrazos y aplausos por el resto de los barones y dirigentes del PP en Madrid. La presidenta en funciones insistió en que el mensaje que han trasladado los extremeños a las urnas es “claro”. Avanzó la apertura de una ronda de contactos con el resto de fuerzas parlamentarias para conformar “lo antes posible” un gobierno “estable”, dijo, para “seguir liderando el cambio” iniciado en 2023.

Las exigencias de Abascal

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, aseguró que la “pelota” está “en el tejado” de María Guardiola, incidiendo en que el partido está abierto a “muchas posibilidades”, sin descartar que, en las negociaciones de cara a un pacto con el PP, Vox reclame entrar en el Ejecutivo autonómico. Subrayó que hay muchas “fórmulas de acuerdo” a explorar y dijo que el interés de Vox se centra en las políticas ecológicas, políticas migratorias, de género o en cuanto a impuestos.

“No hay un fin del sanchismo”

G

Miguel Ángel Gallardo presentó ayer su dimisión como secretario general de los socialistas extremeños, auqneu seguirá como diputado autonómico, después de la debacle en las elecciones del domingo en las que el PSOE obtuvo los peores resultados de su historia, perdiendo diez escaños. Confirmó su renuncia en la reunión de la Ejecutiva regional que él mismo convocó la noche electoral, en una reunión larga y “dura”. Gallardo, imputado por la contratación del hermano de Pedro Sánchez, ha pagado por esta acusación, pero también por los escándalos sexuales y de presunta corrupción del partido en España. Los socialistas han pasado de 28 parlamentarios en la Asamblea extremeña a solo 18 escaños. Aunque en la noche electoral Gallardo reconoció los malos resultados, prefirió convocar a su Ejecutiva regional para analizar los datos y llevar a cabo una reflexión conjunta en la que tomar la mejor decisión para el partido.

Antes de confirmarse la dimisión, la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, atribuyó la derrota en Extremadura a la falta de movilización de sus votantes, agravada por la ausencia de elecciones municipales y de una “campaña de ataques” contra Gallardo. Hizo hincapié en que por primera vez los extremeños acudiesen a votar en las elecciones autonómicas, pero sin las municipales. “Ha habido mucha abstención”, señaló la leridana, que espera atraer de nuevo a esa parte del electorado.

Por otro lado, denunció “una campaña de desinformación y de ataques” y también de “juego socio” que persiguió “deshumanizar” a Gallardo, investigado por la Justicia por la contratación, presuntamente irregular, del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz.

Sobre la lectura estatal que hacen los socialistas, Montse Mínguez negó que este resultado suponga el inicio del fin de la etapa de Pedro Sánchez al frente del partido. “No hay ni fin del sanchismo y nos coge con más ganas que nunca”, manifestó.