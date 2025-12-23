Muere un alto mando del Ejército ruso en un atentado en Moscú

Estado en el que quedó el vehículo del militar ruso tras la explosión en las calles de Moscú. - EFE/EPA/RUSSIAN INVESTIGATIVE COMMITTEE

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El jefe de operaciones del Estado Mayor del Ejército ruso, Fanil Sarvárov, murió ayer en un atentado con coche bomba en un barrio al sur de Moscú, según informó el Comité de Instrucción de Rusia (CIR), que atribuyó preliminarmente el atentado a la inteligencia ucraniana.

“Según la investigación, (...) en la calle Yásenevo de Moscú se activó un artefacto explosivo colocado en los bajos de un automóvil. A consecuencia de las heridas recibidas, falleció el jefe de la dirección de operaciones militares del Estado mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, teniente general Fanil Sarvárov”, declaró la portavoz del CIR, Svetlana Petrenko, en Telegram.

La explosión tuvo lugar en un aparcamiento a 150 metros de la casa donde vivía el general, que combatió en Chechenia y en Siria, entre otros conflictos.

El diario Kommersant informó de que el motivo de la explosión fue una mina magnética adherida a los bajos del automóvil.

Sarvárov, nacido en 1969, era agregado de la Academia Superior de Tanques de Kazán, la Academia Militar de Blindados y la Academia Militar del Estado mayor de Rusia. Fue incluido en 2022 en el sitio web ucraniano Mirotvorets, en el que figuran “los enemigos de Ucrania”.

Tras el comienzo de la guerra, Ucrania ha reivindicado varios atentados semejantes que han costado la vida, entre otros, al teniente general Yaroslav Moskalik, subjefe del mando de operaciones del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, y al teniente general Ígor Kirílov, jefe de la defensa radiológica, química y biológica de Rusia.

El presidente ruso, Vladímir Putin, que fue informado inmediatamente del acto terrorista, criticó en su momento a los servicios secretos por sus fallos a la hora de proteger a los altos mandos del ejército.

Por otra parte, las Fuerzas Armadas de Ucrania aseguraron haber llevado a cabo ataques con drones contra militares rusos localizados a lomos de caballos en la línea de frente, antes de afirmar que esto se debe a que Moscú “pierde equipamiento muy rápidamente” en el marco de los combates desatados al hilo de la invasión lanzada en febrero de 2022.

Z

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó ayer que el conjunto básico de los documentos que forman parte de la propuesta de paz elaborada de forma conjunta por Kyiv y por EEUU están listos. “El plan tiene 20 puntos. Probablemente no todo sea perfecto, pero el plan está ahí. Hay garantías de seguridad entre nosotros, la Unión Europea y EEUU, un documento marco”, explicó.

Mientras, la UE ha prorrogado 6 meses más las sanciones comerciales y económicas que impuso gradualmente a Rusia desde 2014 por las sucesivas acciones para desestabilizar Ucrania, desde la anexión de Crimea hasta la invasión del país en 2022.