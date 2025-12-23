Saiz, nueva portavoz del Gobierno y una crítica de Page, a Educación

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, será la nueva portavoz del Gobierno en sustitución de Pilar Alegría, y que Milagros Tolón, actual delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha y crítica con Emiliano García-Page, se hará cargo de la cartera de Educación, Formación Profesional y Deportes. El jefe del Ejecutivo desveló estos cambios, motivados por la salida de Alegría para optar como candidata socialista a la presidencia de Aragón, en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa tras haberlos comunicado al rey. Saiz se convierte así en la quinta portavoz de los gobiernos de Pedro Sánchez, quien siempre ha elegido mujeres para ese papel; Isabel Celáa, María Jesús Montero e Isabel Rodríguez precedieron a Alegría. Por su parte, Tolón será la tercera ministra de Educación de Sánchez, tras Celáa y Alegría. Esta ha sido la cuarta remodelación del Consejo de Ministros que Sánchez ha acometido en esta legislatura. Tras el nombramiento, ambas juraron sus nuevos cargos como portavoz y titular de Educación ante el rey Felipe VI. Por la tarde, Tolón recibió su nueva cartera de manos de su antecesora en el cargo.

Con estos nombramientos y el día después de las elecciones en Extremadura, donde el PSOE sufrió una debacle, Sánchez subrayó que el Gobierno afronta esta segunda parte de la legislatura “con ganas, energías renovadas, con las pilas cargadas y dispuesto a pelear por sacar adelante cada iniciativa, con voluntad de diálogo, con humildad y con la certeza de contar con los mejores perfiles para llevar a cabo esta tarea”. El jefe del Ejecutivo elogió la labor de Alegría al frente del ministerio de Educación y subrayó que ha liderado el mayor esfuerzo inversor en décadas en materia educativa, con dotaciones récord en becas, garantizando la igualdad de oportunidades, dignificación de las condiciones de las y los docentes e impulsando la educación de 0 a 3 años.

El PP criticó el nombramiento de Saiz afirmando que participó en “las adjudicaciones a la constructora” de Santos Cerdán, exnúmero tres del PSOE investigado por corrupción.