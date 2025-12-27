Illa apela a la solidaridad y la convivencia para seguir avanzando

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El president de la Generalitat, Salvador Illa, lanzó ayer un mensaje a favor de la solidaridad y el respeto de los valores humanos, que situó como los pilares fundamentales para seguir construyendo Catalunya y su sociedad, durante su discurso institucional con motivo de las fiestas navideñas y Sant Esteve. “Humanidad significa acoger e integrar a las personas que lo necesitan, significa defender nuestro estado del bienestar para garantizar una educación y una sanidad públicas para todos, garantizar la vivienda como un derecho, ofrecer ayudas sociales a quien más lo necesita y garantizar la dignidad, la seguridad y la convivencia en todos nuestros barrios”, sostuvo el president, en un momento de aumento en que están en auge los discursos de odios contra los inmigrantes por parte de la extremaderecha. Por eso, continuó, “la respuesta a estas necesidades y retos de Catalunya no es echar la culpa a las personas que menos tienen o a los que son diferentes”, sino optar por “la empatía, la solidaridad y la responsabilidad” como los “valores que definen la nuestra manera de ser y actuar”.

En esta línea se mostró convencido de que “lograremos una Catalunya mejor para todos con una política útil y unas políticas públicas responsables con soluciones al servicio de todas las personas”. Según Illa, “un país unido por estos valores demuestra capacidad para afrontar emergencias climáticas como los incendios registrados en la Noguera, la Segarra o el Urgell, así como las inundaciones en Les Terres de l’Ebre, o los recientes brotes de dermatosis nodular y de peste porcina”.

El president también hizo referencia a la similar situación que atraviesa Europa, advirtiendo que “están en juego los valores que conforman nuestros fundamentos, nuestro modelo de vida, de convivencia democrática y de prosperidad compartida” . Por eso, añadió, “Europa necesita la mejor versión de Catalunya” e instó a “hacer todo lo posible para ser un país y una sociedad de buena voluntad, para situarnos en el lado de la verdad, el humanismo, la fraternidad y el espíritu de cooperación”. “Al lado de la esperanza, porque la esperanza es la fuerza que nos empuja a mejorar las cosas”, concluyó.

Illa cerró su discurso haciendo balance de este año, que afirmó “ha sido bueno para Catalunya” y auguró que 2026 será “aún mejor” porque, aunque hay “mucho trabajo por hacer, lo más importante es que tenemos voluntad de hacerlo”.