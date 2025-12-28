Cuatro desaparecidos en un naufragio en Indonesia

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Cuatro personas de una misma familia procedentes de València se encontraban ayer al cierre de esta edición desaparecidas tras naufragar el barco en el que viajaban en Indonesia, cerca de la isla de Padar. Los desaparecidos son Fernando Martín Carreras, de 44 años, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, y tres de sus hijos (dos niños y una niña). Con ellos viajaban en la embarcación siniestrada la madre, Andrea Ortuño, y otra de las hijas, que fueron rescatadas junto a cuatro tripulantes y un guía turístico. La embarcación de uso turístico se hundió sobre las 20.30 hora local (13.30 GMT) al sufrir una avería en el motor.

El consulado en Yakarta afirmó estar prestando toda la atención consular a la madre y la hija, a través de un oficial de la embajada desplazado a Labuan Bajo, lugar de partida de las excursiones a la isla de Padar, al este de la turística Bali. Los equipos de rescate de Indonesia tenían previsto reanudar a primera hora de la mañana de hoy la búsqueda de los desaparecidos, informó el Equipo de Búsqueda y Rescate (SAR), que señaló que durante la jornada de ayer el equipo de búsqueda se enfrentó a olas de hasta 1,5 metros de altura, “fuertes corrientes alrededor de la isla de Padar y lluvias torrenciales que redujeron la visibilidad”. Las autoridades indonesias confirmaron que continúan con las labores de rescate, que podrían extenderse hasta tres o cuatro días.

Un familiar de la familia explicó que la mujer y una de las hijas pudieron sobrevivir al haber salido “despedidas del barco porque se encontraban en una parte más alta”, mientras que el padre y los otros tres hijos “posiblemente quedaron atrapados en el barco, que se partió y se hundió rápidamente”.

El president de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, trasladó su afecto y apoyo de la Comunitat Valenciana y del Consell a la familia de las personas desparecidas y recordó que “están a su disposición para ayudar en todo lo que puedan necesitar”.