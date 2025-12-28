Reproches y críticas a Illa por el optimismo de su discurso navideño

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El discurso navideño del president de la Generalitat, Salvador Illa, ha suscitado las críticas de varios grupos de la oposición, que no comparten su optimismo y su diagnóstico positivo de la situación de Catalunya este año. El mandatario catalán destacó que este 2025 “ha sido bueno para Catalunya” y auguró que 2026 será “todavía mejor”.

La primera en reaccionar fue la presidenta del grupo parlamentario de Junts, Mònica Sales, que reprochó a Illa que su “propaganda” va por un lado y “la realidad del país” por otro. “Catalunya no va bien”, apuntó Sales, que subrayó que “muchos catalanes no llegan a final de mes, la vivienda es inasumible, Rodalies no funciona, los servicios públicos están saturados y el catalán retrocede de forma muy preocupante”.

Sales también denunció el “olvido” de que todavía hay “exiliados y represaliados” y consideró que el discurso del mandatario catalán fue “gris, sin liderazgo y sin ambición”, como la “acción” del Govern.

Por su parte, la líder de los Comuns, Jéssica Albiach, pidió a Illa que “actúe con decisión para mejorar la vida de la gente” en 2026. “Hacen falta políticas concretas y una nueva financiación singular, no solo buenas palabras”, señaló Albiach, que advirtió que “la vivienda desorbitada, los trenes con retrasos y listas de espera eternas” son los principales problemas en Catalunya.

En relación a la financiación singular, tanto el líder de ERC, Oriol Junqueras, como la portavoz de Comuns, Aina Vidal, cargaron contra Junts por ser un obstáculo para su aprobación. Junqueras instó a la formación de Carles Puigdemont a votar a favor de la condonación de la deuda y de un “mejor” sistema de financiación para “demostrar su compromiso” con Catalunya, después de los llamamientos a un “frente común” contra el Gobierno central. Vidal, por su parte, señaló a Junts como “el mayor problema” de cara a las negociaciones, por la “política de bloqueo y de ‘no’ a todo”.

M

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, afirmó ayer desde Lleida que los socialistas están centrados en “cumplir los acuerdos” pendientes, entre ellos la financiación singular, condición de ERC para negociar los presupuestos en Catalunya y España según su líder, Oriol Junqueras. “Algunos se han cumplido porque la dinámica es más fácil de poderlos acometer, y los otros están sobre la mesa y se están cerrando los diferentes acuerdos, entre ellos el de la financiación para Catalunya”, aseguró la leridana.

Por otra parte, Mínguez pidió la dimisión del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por “mentir” sobre la gestión de la dana y ser “cómplice necesario de toda una negligencia criminal”, en referencia a los mensajes con el expresident valenciano Carlos Mazón. La portavoz socialista recordó que Feijóo acusó al Gobierno de no facilitar medios al Consell. “Si tuviera palabra, no se comería las uvas siendo el líder del PP”, afirmó.