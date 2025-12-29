Continúa la búsqueda de los desaparecidos en Indonesia

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Los equipos de rescate de Indonesia reanudaron ayer el operativo de búsqueda de un valenciano, Fernando Martín Carreras, de 44 años, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, y tres de sus hijos de entre 9 y 12 años, desaparecidos desde el viernes tras el naufragio de una embarcación en aguas de la isla de Padar, al este de Bali. La embarcación de uso turístico, llamada KM Putri Sakinah, se hundió en las aguas de Padar, tras lo cual se activó una búsqueda con lanchas y equipos de buceo. Durante la tercera jornada, la búsqueda se centró en “determinar la posición del casco del barco” hundido ya que, según el testimonio del capitán del navío, los cuatro desaparecidos fueron vistos por última vez en su camarote.

Entretanto, las familias de desaparecidos pidieron que el esfuerzo que se está haciendo para localizarlos “se mantenga vigente hasta encontrarlos”. “Rogamos que continúen sus esfuerzos en la búsqueda de nuestros familiares. Nuestra confianza está puesta en que sigan trabajando hasta dar con ellos”, aseveran.

El trágico suceso afecta a cuatro familias, ya que dos de los niños desaparecidos son hijos de Andrea Ortuño —que pudo ser rescatada de la embarcación junto a otra de sus hijas— fruto de una relación anterior y el tercer menor es hijo de Fernando Martín, también de una relación previa.

Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, aseguró que ayer era un día “clave” en el operativo de búsqueda y transmitió “todo el cariño y todo el afecto” a los familiares de las víctimas. Mientras, el president de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, informó de que ha hablado con la familia de los desaparecidos, “que vive horas de enorme incertidumbre”, y les trasladó todo su afecto y “el apoyo de la Comunitat Valenciana”.