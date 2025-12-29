Israel ha dejado entrar a Gaza solo el 41% de ayuda en los 80 días de tregua

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Gobierno de Gaza, dependiente de Hamás, acusó ayer a Israel de someter a la Franja a una “muerte lenta” y de haber dejado entrar solo un 41% de la ayuda humanitaria necesaria en los 80 días de alto el fuego, durante los cuales ese país ha cometido 969 violaciones de la tregua, según aseguró. Entre las que cita, figuran 298 incidentes de disparos directos contra civiles, 54 incursiones de vehículos militares en zonas residenciales, 455 bombardeos y “ataques selectivos” contra civiles desarmados y sus viviendas, así como 162 bombardeos y destrucción de viviendas, instituciones y edificios civiles. En el ámbito humanitario, afirmó que en 80 días solo han entrado 19.764 camiones de ayuda de los 48.000 que debían acceder (un 41%), lo que arroja una media de unos 250 al día, frente a los 600 que consideran como necesarios.

Por su parte, el ministerio de Defensa de Israel entregó al Ejército el primer sistema láser de defensa de intercepción antiaérea, el ‘Rayo de Hierro’, con vistas a su próxima integración en la combinación de sistemas antiaéreos israelíes. El sistema cuenta con una fuente láser avanzada y un sistema de orientación electro-óptico único, que permite la interceptación de una amplia gama de objetivos con máxima precisión y a mínimo coste.