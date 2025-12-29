“La nueva financiación garantizará la ordinalidad”

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, garantiza que habrá ordinalidad en la propuesta de financiación que prevé poner sobre la mesa la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este mismo enero. Así lo afirmó en una entrevista en ACN en la que aseguró que “Catalunya no puede quedarse descabalgada de los ingresos respecto a lo que recibe. No quiero caer en el debate de las palabras, pero la propuesta debe cumplir este criterio”. Paneque afirmó que la propuesta gustará a ERC porque incluye elementos que marcaron como “fundamentales” en el pacto de investidura y se mostró optimista respecto a que Catalunya tenga “pronto” una financiación singular. Con respecto al nuevo modelo de financiación, instó al resto de comunidades a adherirse y advirtió de que “negarse de primeras es incomprensible”.