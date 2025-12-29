Trump y Zelensky ‘avanzan’ en el plan de paz pero no logran superar el escollo del Dombás

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Los presidentes de EEUU y Ucrania, Donald Trump y Volodimir Zelenski, coincidieron ayer al término de su reunión en Florida (EEUU) que un posible acuerdo para terminar con la guerra con Rusia está “muy cerca” aunque el mandatario norteamericano reconoció que todavía quedan “uno o dos asuntos muy espinosos por tratar”, y, entre ellos, el futuro de la región oriental del Donbás, cuya entrega Rusia ha exigido a Ucrania. “Nos estamos acercando a un acuerdo al respecto. Y es un asunto importante”, declaró junto Zelensky.

“Hemos tratado un 95 por ciento de las cuestiones, aunque no me gusta hablar de porcentajes”, manifestó Trump, quien había conversado con el presidente ruso, Vladimir Putin. antes del encuentro. “A mí me parece”, insistió en otro momento de la comparecencia, “que estamos mucho más cerca que nunca en lo que concierne a ambas partes”. Trump y Zelenski mantuvieron una reunión de dos horas de duración en la que contactaron con los principales líderes europeos para discutir “pasos concretos para terminar la guerra y avanzar hacia una paz justa y duradera”, sin dar más detalles.

De vuelta a la conversación entre Trump y Zelenski, el presidente ucraniano volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de efectuar un plebiscito para que los ucranianos tengan la última palabra sobre un posible acuerdo con Rusia que comprendería la admisión definitiva de que ha perdido los territorios conquistados por Rusia, pero esta vez matizó que se trata solo de una opción a contemplar. Zelenski indicó no obstante que el pueblo o el Parlamento ucraniano deberán tener voz si el plan se vuelve “excesivamente difícil” de digerir. Trump, por último, alertó de que la paz es necesaria y las próximas semanas de conversaciones a nivel de delegaciones serán claves.

Rusia anuncia la toma de otras seis localidades ucranianas

Rusia quio mostrar músculo militar antes del encuentro entre el presidente ucraniano y el de Estados Unidos para negociar el acuerdo de paz y anunció la nuevos avances en el marco de su invasión de Ucrania, desatada hace casi cuatro años, en febrero de 2022, con la toma de otras seis localidades en las provincias de Zaporiyia y Donetsk. El ministerio de Defensa ruso indicó en su cuenta en Telegram que las tropas hañían tomado Stepnogorsk y Gulyai-Pole, en Zaporiyia, así como Artemovka, Dimitrov, Rodinske y Volnoye, en Donetsk, sin dar informaciones sobre bajas en el marco de estos combates. Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk.