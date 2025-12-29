Un muerto y dos desaparecidos por el temporal en Málaga y Granada

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Las intensas lluvias caídas desde la noche del sábado en Andalucía han dejado al menos un muerto y dos desaparecidos en Málaga y Granada. La Guardia Civil encontró ayer por la tarde el cuerpo sin vida de un hombre que desapareció junto a otro cuando la furgoneta en la que viajaban fue arrastrada por una riada en la localidad malagueña de Alhaurín el Grande. El vehículo fue hallado volcado y con graves destrozos en el cauce del río Fahal, a 1,6 kilómetros de donde horas más tarde se localizó el cuerpo sin vida de uno de ellos. Al parecer, ambos habían estado en un concierto y uno de ellos iba a llevar al otro a su vivienda cuando fueron sorprendidos por la riada. En Granada hasta el cierre de esta edición se continuaba buscando a un joven que fue arrastrado por la corriente del arroyo de la Cañada, en el término municipal de Íllora, cuando intentaba cruzar el cauce desbordado con su motocicleta junto a un amigo que logró ponerse a salvo.

Después de una noche de desalojos e inundaciones en Málaga, el temporal se desplazó ayer hacia las provincias andaluzas de Granada y Almería y también hacia Murcia y la Comunitat Valenciana, donde se activaron los avisos por precipitaciones que la tarde de ayer dejaban ya acumulados que superaban los 230 litros por metro cuadrado en varios observatorios, así como granizadas en diversas localidades. En Alicante se desbordaron varios barrancos en la rambla del río Vaca (en la comarca de La Safor) y de Abanilla, en Orihuela. En Benferri tuvieron que desalojarse de manera preventiva varias viviendas y Bomberos llevaron a cabo diversas intervenciones por vehículos encallados y viviendas anegadas. También se tuvieron que desviar vuelos.

Las lluvias llenan los pantanos

Las intensas lluvias caídas en Catalunya han incrementado cerca de un 25% las reservas de agua en el pantano de Sau y más de un 15% en de Darnius-Boadella. Tras el aguacero, que dejó registros de más de 200 litros en Osona y Ripollès, el pantano de Sau pasó del 43,5% el día de Navidad al 67,6% ayer, según la Agència Catalana de l’Aigua. Lo mismo sucedió en Darnius-Boadella, que de estar al 61% de su capacidad aumentó al 77,6% . De hecho, la ACA tuvo que empezar a desembalsar agua de los pantanos de Susqueda y Pasteral, por encima del 90%.