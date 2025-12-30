Casi 3.100 personas murieron este año intentando llegar a España

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Un total de 3.090 personas murieron en 2025 cuando trataban de alcanzar las costas españolas, según el balance que el colectivo Caminando Fronteras hizo público ayer y que revela un aumento significativo de las tragedias en la ruta argelina hacia Baleares. Tras un 2024 récord en el que el colectivo contabilizó más de 10.000 fallecidos en el mar camino de España, las cifras de 2025 son reflejo del descenso de las llegadas en la ruta canaria, la más mortífera.