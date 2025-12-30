Feijóo alerta del “colapso total del sanchismo” y anticipa el cambio

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, enumeró ayer un total de “10 fracasos” del Gobierno durante el 2025, un año que, a su juicio, ha supuesto el “colapso total e integral del sanchismo”. “Durante estos meses hemos asistido a un desbordamiento político y moral que deteriora la confianza, que erosiona la convivencia y que degrada la política”, sentenció en su rueda de prensa de balance de los últimos doce meses.

Durante su intervención, el líder de la oposición puso el foco en los “fracasos” de Sánchez con la vivienda, la política migratoria, la “precariedad” de los jóvenes, la “desprotección” de las mujeres, la “desconfianza internacional”, la “incapacidad” en la gestión de los fondos europeos, el aumento de la pobreza, el “apagón impropio de un país desarrollado”, la corrupción, la pérdida de poder adquisitivo de las familias o la ausencia de los Presupuestos Generales del Estado.

Tras asegurar que 2026 será el “año del cambio” en España, recalcó que el PP “no va a quedar atrapado” en una “espiral de política destructiva” y “ante cada muestra de “degeneración” responderá con una idea “para la regeneración”.

Por otra parte, se reafirmó en gobernar en solitario si gana las elecciones generales, en línea con el compromiso que adquirió en el congreso nacional que la formación celebró en julio, si bien subrayó que el PP no hace un “cordón sanitario” a Vox sino a Bildu.

“Nosotros no somos el partido de Sánchez. Nosotros nos vamos a presentar a las elecciones generales para ganarlas. Una vez que las ganemos, intentaremos gobernar en solitario. Es nuestro objetivo, sigue siendo nuestro objetivo”, declaró.

La jueza de la dana accede a que declare por vía telemática

La jueza que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana ha accedido a la petición que había hecho el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de declarar de forma telemática como testigo el 9 de enero. Asimismo, la instructora pide al líder del PP los mensajes de WhatsApp integros” entre él y el entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, aquel 29 de octubre de 2024. Mientras, la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, instó al líder del PP a dimitir por “mentir”.